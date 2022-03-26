Лавиолетт о Кузнецове: «Он очень хорош на протяжении всего сезона. Его скорость и креативность добавляют «Вашингтону» динамики»

Тренер «Вашингтона» похвалил игру Евгения Кузнецова в этом сезоне НХЛ. В матче с «Баффало» (4:3 Б) Кузнецов отметился результативной передачей, доведя серию игр с очками до 11.
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