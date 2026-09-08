Не годен: список болезней, с которыми в 2026 году не берут в армию

Обнародован список болезней, с которыми не берут в армию в 2026 году.Действующие правила призыва содержат список диагнозов, с которыми молодых людей освобождают от службы.
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