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Царьград

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Не годен: список болезней, с которыми в 2026 году не берут в армию

Не годен: список болезней, с которыми в 2026 году не берут в армию

Обнародован список болезней, с которыми не берут в армию в 2026 году.Действующие правила призыва содержат список диагнозов, с которыми молодых людей освобождают от службы.

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