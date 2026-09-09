ВС России «Геранью» уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области

Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в Киевской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны России.
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