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ВС России «Геранью» уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области

ВС России «Геранью» уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области

Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в Киевской области. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны России.

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