В Нижнем Новгороде вторые сутки нет мобильного интернета

В Нижнем Новгороде вторые сутки наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Местные жители массово публикуют жалобы в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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