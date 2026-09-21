Под Вельском впервые сам по себе вырос теплолюбивый дуб

В лесу рядом с Вельском местный житель обнаружил проросший дуб. Информация об этом появилась в сообществе «Однажды в Вельске» в социальной сети «ВКонтакте».
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