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Царьград

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Под Вельском впервые сам по себе вырос теплолюбивый дуб

Под Вельском впервые сам по себе вырос теплолюбивый дуб

В лесу рядом с Вельском местный житель обнаружил проросший дуб. Информация об этом появилась в сообществе «Однажды в Вельске» в социальной сети «ВКонтакте».

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