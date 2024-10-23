Турсунбек Акун: БРИКС киләчәктә Берләшкән Милләтләр Оешмасын алмаштырыр дип уйлыйм

Үзәк Азия илләрендә Кешене яклау хокуклары буенча конгресс координаторы, Кыргызстанда хокук яклау хәрәкәте рәисе Турсунбек Акун киләчәктә БРИКСның Берләшкән Милләтләр Оешмасын алмаштырыр, дип фараз ясады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии