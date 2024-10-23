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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Турсунбек Акун: БРИКС киләчәктә Берләшкән Милләтләр Оешмасын алмаштырыр дип уйлыйм

Турсунбек Акун: БРИКС киләчәктә Берләшкән Милләтләр Оешмасын алмаштырыр дип уйлыйм

Үзәк Азия илләрендә Кешене яклау хокуклары буенча конгресс координаторы, Кыргызстанда хокук яклау хәрәкәте рәисе Турсунбек Акун киләчәктә БРИКСның Берләшкән Милләтләр Оешмасын алмаштырыр, дип фараз ясады.

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