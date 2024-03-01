Куриные голени в тесте: вкусное, сочное блюдо, эффектная подача.

Ищете, что бы приготовить, чтобы было вкусно и красиво? Тогда этот рецепт для вас. Курочка получается очень вкусной, сочной, нежной, а дополняется все это хрустящим слоеным тестом, которое пропитано соком курицы.
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