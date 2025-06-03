Москва и Белград договорились об увеличении экспорта российского газа в Сербию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экспорт российского газа в Сербию будет увеличен. Как сообщил "Известиям" сербский посол в РФ Момчило Бабич, эта тема поднималась в ходе визита президента Сербии Александра Вучича в Москву на 9 мая.