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Москва и Белград договорились об увеличении экспорта российского газа в Сербию

Москва и Белград договорились об увеличении экспорта российского газа в Сербию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экспорт российского газа в Сербию будет увеличен. Как сообщил "Известиям" сербский посол в РФ Момчило Бабич, эта тема поднималась в ходе визита президента Сербии Александра Вучича в Москву на 9 мая.

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