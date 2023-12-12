Японцы выбрали символом 2023 года иероглиф «налог»

В Японии символом уходящего 2023 года выбрали иероглиф «дзэй» («налог»). Как сообщает ТАСС, торжественная церемония по этому случаю состоялась в Киото в буддийском «Храме чистой воды», настоятель которого, монах Сэйхан Мори начертал символ года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см.