Японцы выбрали символом 2023 года иероглиф «налог»

В Японии символом уходящего 2023 года выбрали иероглиф «дзэй» («налог»). Как сообщает ТАСС, торжественная церемония по этому случаю состоялась в Киото в буддийском «Храме чистой воды», настоятель которого, монах Сэйхан Мори начертал символ года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см.
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