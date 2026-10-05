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Грипп, ОРВИ или коронавирус. Как распознать, чем ты болеешь

Грипп, ОРВИ или коронавирус. Как распознать, чем ты болеешь

За прошедшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано около 32 тысяч случаев ОРВИ, больше половины заболевших – 60% – дети.

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