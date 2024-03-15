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На избирательном участке уже проголосовал Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом

На избирательном участке уже проголосовал Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом

Филипп и Бедрос Киркоровы. Фото: news.myseldon.comСегодня, в день выборов президента Российской Федерации, Народный артист Филипп Киркоров вместе со своим 91-летним отцом Бедросом Киркоровым посетил избирательный участок в Москве, чтобы выполнить свой гражданский долг.

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