Ynet: министр Ганц заявил о выходе своей партии из правительства Израиля

Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц объявил о выходе своей партии "Государственный лагерь" из чрезвычайного кабмина, который был сформирован 7 октября прошлого года после нападения палестинского движения ХАМАС.
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