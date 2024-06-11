Почти 40 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

Почти 40 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года. Это необходимо для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с патологиями и пострадавшим в ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии