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Газета.ру

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Вратарь ЦСКА Акинфеев все еще проходит реабилитацию после травмы

Вратарь ЦСКА Акинфеев все еще проходит реабилитацию после травмы

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко в эфире "Матч ТВ" рассказал о состоянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который все еще не может принимать участия в матче из-за восстановления после травмы.

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