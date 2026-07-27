Вратарь ЦСКА Акинфеев все еще проходит реабилитацию после травмы

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко в эфире "Матч ТВ" рассказал о состоянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который все еще не может принимать участия в матче из-за восстановления после травмы.
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