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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как дирижер из Ленобласти спас музыкантов из Crocus City Hall: «Увидел людей в камуфляже с автоматами»

Как дирижер из Ленобласти спас музыкантов из Crocus City Hall: «Увидел людей в камуфляже с автоматами»

ГАТЧИНА, 23 марта, ФедералПресс. Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков вовремя заметил опасность в Crocus City Hall и смог вывести свой оркестр, состоящий из 65–70 человек.

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