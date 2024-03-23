Как дирижер из Ленобласти спас музыкантов из Crocus City Hall: «Увидел людей в камуфляже с автоматами»

ГАТЧИНА, 23 марта, ФедералПресс. Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков вовремя заметил опасность в Crocus City Hall и смог вывести свой оркестр, состоящий из 65–70 человек.
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