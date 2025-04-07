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Понедельник начинается с дичи! Хирурга оштрафовали за фото пениса пациента со свастикой

Понедельник начинается с дичи! Хирурга оштрафовали за фото пениса пациента со свастикой

И вновь понедельник, и вновь мы спешим порадовать вас порцией странной дичи. Откиньтесь в кресле, заварите змеиной спермы и читайте в юбилейном 453-м выпуске:— Хирурга из Австралии оштрафовали за фото пениса пациента с татуировкой свастики;— Певица Джессика Симпсон заявила, что пьёт змеиную сперму для улучшения вокала; — В Англии поймали ястреба, державшего в страхе целую деревню; — Бонус.

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