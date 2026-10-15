Обещания «гарантированно» снять автомобиль с международного розыска не имеют под собой оснований. Как сообщает Москва24 со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, удалить сведения о транспортном средстве из баз Интерпола может только компетентный правоохранительный орган иностранного государства, по инициативе которого машина была объявлена в розыск.