Обещания «гарантированно» снять автомобиль с международного розыска не имеют под собой оснований. Как сообщает Москва24 со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, удалить сведения о транспортном средстве из баз Интерпола может только компетентный правоохранительный орган иностранного государства, по инициативе которого машина была объявлена в розыск.
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