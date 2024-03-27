Почему при Путине продолжительность жизни растёт

По просьбам радиослушателей подновил табличку со средней продолжительностью жизни. Как видите, за последние 30 лет Советского Союза продолжительность жизни граждан сократилась на один год: при Хрущёве жили дольше, чем при Брежневе и Горбачёве.
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