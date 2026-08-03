Лопухина: ИИ не способен полностью заменить руководителя компании

Руководитель AI-студии 1331, эксперт по внедрению искусственного интеллекта в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина заявила РИА Новости, что ИИ способен оптимизировать часть производственных задач, однако не может полностью заменить генерального директора компании.