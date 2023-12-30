В Подмосковье неизвестные убили 90-летнего отца Владимира Легойды

В Подмосковье неизвестные убили 90-летнего отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды.
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