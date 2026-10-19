Владимир Зеленский заявил, что Украина вновь не получила от западных партнёров разведданные о пуске ракет, хотя накануне они возобновились.
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