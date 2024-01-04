Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что трассы Свердловской области заметены снегом, что осложняет движение

Неблагополучные погодные условия способствуют образованию наледи и гололеда на проезжей части. Призываем водителей во время движения выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры, выдерживать безопасную дистанцию.
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