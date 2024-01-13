Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пенсионеры Украины

Пенсионеры Украины

Диего Вальдес пишет: Насчёт пенсионеров Украины, которые, по словам Зели, помрут без американских денег.

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Комментарии
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НС
Николай Сатин
Тётя, Варшавский договор ещё Горбатый распустил, т. ч. не мог эльцин с Варшавским договором о чем то договариваться в 1997г.
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3 час.
Александр Салтановский
Не надо здесь ля-ля, получают ещё как получают, могу назвать фамилии и место жительства, врагов себе наживу только!
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1 час.
gurzuf_san Шалашов Анатолий
слава украине  ....ДА!!! ДА!!!ДА!!!
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57 мин.

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