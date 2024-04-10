Эдвардс моментально отпраздновал личный рекорд результативности в НБА

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121.
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