Швейцария считает, что Москву надо включить в процесс мирного урегулирования украинского конфликта

Давосский форум, который официально открывается 15 января, приносит Киеву новые разочарования. Состоявшаяся до ее начала встреча советников по национальной безопасности 83 стран не принесла Украине успеха.
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