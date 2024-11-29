⚖️ Житель Ялты отправится в колонию на 17 лет за шпионаж в пользу Украины Он собирал и передавал данные о российской армии противнику, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
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⚖️ Житель Ялты отправится в колонию на 17 лет за шпионаж в пользу Украины Он собирал и передавал данные о российской армии противнику, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.