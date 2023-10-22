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Закон, порядок, государство

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Целый день играла гармонь в приморском селе Кондратеновка

Целый день играла гармонь в приморском селе Кондратеновка

Фестиваль, посвящённый русской гармони, прошел в Доме культуры Кондратеновки Уссурийского городского округа.

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