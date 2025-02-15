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Царьград

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Эксперты: игнорирование долгов по ЖКХ теперь может привести к утере жилья

Эксперты: игнорирование долгов по ЖКХ теперь может привести к утере жилья

С 2025 года в России вступят в силу новые, более строгие меры в отношении должников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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