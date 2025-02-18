Медведев: Атака на КТК — это удар по Трампу

МОСКВА (ИА Реалист). Цены на нефть марки Brent продолжают расти после атаки БПЛА на нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) – НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае, которая привела к сокращению поставок из Казахстана.
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