Медведев: Атака на КТК — это удар по Трампу

МОСКВА (ИА Реалист). Цены на нефть марки Brent продолжают расти после атаки БПЛА на нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) – НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае, которая привела к сокращению поставок из Казахстана.