Лукаку хочет вернуться в «Интер» из-за сложной ситуации в «Челси». Он готов снизить зарплату на 5 млн евро ради перехода

Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» на фоне непростой ситуации в «Челси». После того, как на Романа Абрамовича наложили санкции, форвард вновь сообщил «Интеру» о желании вернуться.

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