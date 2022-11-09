Девять тысяч Хиросим: Пентагон отправляет из Средиземного моря "чёткий сигнал" Москве

В РИА Новости рассказали об американском оружии, способном стереть с лица Земли целые континентыАндрей Коц написал для РИА Новости материал про американскую подводную лодку USS Rhode Island, которая недавно вошла в акваторию Средиземного моря.
В РИА Новости рассказали об американском оружии, способном стереть с лица Земли целые континентыАндрей Коц написал для РИА Новости материал про американскую подводную лодку USS Rhode Island, которая недавно вошла в акваторию Средиземного моря.
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