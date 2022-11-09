Царьград

5 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Афанасьев
    опять гимпельсоны мутят воду, пора и давно пора от них избавляться, а они ещё занимают посты и учат чему-то.Русскую экономику...
  • Ольга
    Авторам не приходило в голову, что "про хитрые маневры и засекреченные планы" не стоит печатать в открытом доступе? В...Генерал раскрыл з...
  • Людмила
    Почему не сказать кто это...сказал А, скажи и Б, не понимаю зачем такие вбросы .России готовят бл...

Девять тысяч Хиросим: Пентагон отправляет из Средиземного моря "чёткий сигнал" Москве

Девять тысяч Хиросим: Пентагон отправляет из Средиземного моря "чёткий сигнал" Москве

В РИА Новости рассказали об американском оружии, способном стереть с лица Земли целые континентыАндрей Коц написал для РИА Новости материал про американскую подводную лодку USS Rhode Island, которая недавно вошла в акваторию Средиземного моря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх