Песков прокомментировал перспективы превращения ЕС в оборонный союз

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Перспективы превращения ЕС в оборонный союз вынуждают РФ соответствующим образом конфигурировать и свои внешнеполитические подходы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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