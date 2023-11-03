В Карелии завершен капремонт двух мостов

Завершены работы в Прионежском и Муезерском районах. В Прионежском районе капитально отремонтирован мост через реку Деревянка на федеральной автодороге А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску.