В Карелии завершен капремонт двух мостов

Завершены работы в Прионежском и Муезерском районах. В Прионежском районе капитально отремонтирован мост через реку Деревянка на федеральной автодороге А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску.
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