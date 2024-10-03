Маникюр глазами ученых: 10 вопросов о лаке для ногтей и не только, которые давно пора было задать

Когда и почему эта процедура может быть вредна, объясняют эксперты Пермского Политеха Источник: Olga Kalacheva / Legion Media Маникюр — это не просто уход за ногтями, но и важная часть стиля и самовыражения.
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