Театр абсурда

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Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Ещё не объявили начало президентских выборов, а политтехнологи уже &quot;топят&quot; за Путина. Хотя уже сто раз об этом слышали и читали до сочинения этого автора!
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12 час.
Владимир Соловьев
Смени ник, ты точно не россиянин, если не имеешь представления о том, что дума и правительство и есть либералы вместе с &quot;главным&quot;!
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12 час.
фарид сабиров
Околовластные жулики уже давно продавали и продают Россию по кускам и частями , все это они делают ради благосклонности запада. У них все что нажито не посильным воровством там и дети и жены и предки. И они наивен пойдут что бы сохранить награбленное. Мы им только обуза и проблема.
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12 час.

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