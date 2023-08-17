Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия
На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ещё не объявили начало президентских выборов, а политтехнологи уже "топят" за Путина. Хотя уже сто раз об этом слышали и читали до сочинения этого автора!
Смени ник, ты точно не россиянин, если не имеешь представления о том, что дума и правительство и есть либералы вместе с "главным"!
Околовластные жулики уже давно продавали и продают Россию по кускам и частями , все это они делают ради благосклонности запада. У них все что нажито не посильным воровством там и дети и жены и предки. И они наивен пойдут что бы сохранить награбленное. Мы им только обуза и проблема.
Свежие комментарии