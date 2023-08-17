Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

Ещё не объявили начало президентских выборов, а политтехнологи уже "топят" за Путина. Хотя уже сто раз об этом слышали и читали до сочинения этого автора!

Смени ник, ты точно не россиянин, если не имеешь представления о том, что дума и правительство и есть либералы вместе с "главным"!

фарид сабиров

Околовластные жулики уже давно продавали и продают Россию по кускам и частями , все это они делают ради благосклонности запада. У них все что нажито не посильным воровством там и дети и жены и предки. И они наивен пойдут что бы сохранить награбленное. Мы им только обуза и проблема.