Ежегодно в апреле проводится профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства!´.Цель акции: формирование в обществе стойкого неприятия к любым проявлениям насилия в отношении детей и подростков.
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