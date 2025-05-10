В Китае построили самое необычное здание библиотеки

Необычное здание детской библиотеки в Китае / © Arch-translator Дизайн дома книг имитирует форму грибов, произрастающих в окрестных лесах, однако благодаря необычной форме библиотека выглядит по-разному в зависимости от ракурса и времени суток.
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