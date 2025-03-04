По следам крови от пореза полицейские в Якутии установили мужчину, похитившего из дома ценности на 2 млн рублей

В Якутске в дежурную часть Отдела полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель, который рассказал, что в то время, пока он с женой находился в другом городе, кто-то проник в их частный дом и похитил оттуда различное имущество общей стоимостью 2 млн рублей.