Логистические риски надлежащего обеспечения кислородом медицинским медицинских и военно-медицинских организаций

Цель исследования: идентифицировать и оценить риски перевозки КМ с учётом его агрегатного состояния (сжатый или сжиженный газ), способа получения, транспортирования и вида упаковки и оценить их влияние на надлежащее бесперебойное кислородообеспечение.
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