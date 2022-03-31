https://esoreiter Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше Астрофизики заявили, что возраст внеземной цивилизации, которая первой установит контакт с человечеством, будет в два раза превышать его возраст.
https://esoreiter Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше Астрофизики заявили, что возраст внеземной цивилизации, которая первой установит контакт с человечеством, будет в два раза превышать его возраст.
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