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Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше

Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше

https://esoreiter   Ученые: инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством, будут в два раза старше Астрофизики заявили, что возраст внеземной цивилизации, которая первой установит контакт с человечеством, будет в два раза превышать его возраст.

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