В школах Иркутской области могут отменить занятия из-за морозов

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов призвал руководителям образовательных учреждений региона следить за работой систем отопления и обогревательными приборами в период сильных морозов в Приангарье, сообщили в пресс-службе Минобр по региону.
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