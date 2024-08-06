ТАСС: избрать меру пресечения задержанному Шестерову пока не позволяет здоровье

Следователи будут просить военный суд избрать меру пресечения заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову, как только позволит состояние его здоровья.
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