ЦБ 9 января начнет операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

ЦБ с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года на фоне резкого роста курса доллара, говорится в пресс-релизе Банка России.