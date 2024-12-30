Вслед за падением режима Асада возникла угроза и Тегерану

Как показали последние события в Сирии, «арабская весна» 2011 года оказалась еще далека от своего логического завершения как по глубине политических и социально-экономических реформ в каждой из затронутых ею стран, так и по географии ее распространения.
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