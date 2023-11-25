Ванилла SU
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Ванилла SU

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Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, как тиннитус — со звоном в ушах при отсутствии внешнего звукового воздействия.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, как тиннитус — со звоном в ушах при отсутствии внешнего звукового воздействия.

﻿﻿Тиннитус также называют субъективным шумом, потому что его может слышать только человек. Он может возникать с одной или обеих сторон, быть постоянным или пульсирующим, быть высокочастотным или низкочастотным.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Это не лечится, в очень редких случаях возможно улучшение. Так как причина не ясна.
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3 час.

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