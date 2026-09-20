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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В выходные жители района вышли на «тихую охоту

В выходные жители района вышли на «тихую охоту» В лесах Новоаннинского района сейчас настоящее раздолье для грибников! Наши земляки активно делятся фотографиями полных корзин — кажется, эта осень решила порадовать нас отличным урожаем.

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