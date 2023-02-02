Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Козлов об 1:5 от «Торпедо»: «После таких поражений самое верное средство — короткая память»

Виктор Козлов оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Торпедо» (1:5). «Не скажу, что мы не были готовы к игре «Торпедо» в большинстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх