Протесты в Грузии против закона об иностранных агентах были скоординированы Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов, чтобы отвлечь президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине.
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