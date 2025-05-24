Малофеев предложил отменить пенсии – тогда молодые россияне станут рожать детей

Олигарх Константин Малофеев выступил с инициативой отмены трудовых пенсий в России через 10 лет. Таким образом он предлагает стимулировать рождаемость в стране, возложив ответственность по содержанию престарелых родителей на детей.
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