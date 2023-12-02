В клипе Сергея Лазарева «Так красиво» нашли пропаганду ЛГБТ-отношений

В клипе российского артиста Сергея Лазерева нашли пропаганду ЛГБТ-отношений. Видео было показано на телеканале «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге, из-за чего Выборгский районный суд оштрафовал ООО «АИВА» на 500 тыс.
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