В клипе Сергея Лазарева «Так красиво» нашли пропаганду ЛГБТ-отношений

В клипе российского артиста Сергея Лазерева нашли пропаганду ЛГБТ-отношений. Видео было показано на телеканале «Айва ТВ» в Санкт-Петербурге, из-за чего Выборгский районный суд оштрафовал ООО «АИВА» на 500 тыс.